Polonya'da kürtaj yasağı kararı protestosu: 15 gözaltı

İktidar partisinin kürtaj yasağı için Anayasa Mahkemesi’nden karar çıkartması üzerine Polonya sokakları protestoya sahne oldu. Uluslararası tepkileri çeken yasaya karşı Varşova'da protestoculara polis müdahalede bulunarak 15 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya'da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) başvurusu sonucu Anayasa Mahkemesi'nin 'kalıtım bozukluğu olan fetüsü aldırmanın anayasanın ihlali olduğuna' karar verdi. Kürtajın neredeyse tümden yasak hale gelmesi, protesto edildi. Jaroslaw Kaçinski’nin evine yürüyen protestocular ellerinde 'İşkence' yazılı posterler taşıdı.

Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle 10'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olduğu Varşova'da, Başbakan Yardımcısı Kaçinski'nin evini kordona alan güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti. Polisin biber gazı ve fiziksel güç kullanmasıyla birlikte çatışmalar çıktı, 15 kişi gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararına Polonya merkezli Helsinki İnsan Hakları Derneği'nden Avukat Malgorzata Szulecka "Tamamen haksız bu karar kadınlara insanlık dışı muamelenin önünü açacak" tepkisini gösterdi.

Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dunja Mijatovic, "Kadın hakları açısından üzücü bir gün. Polonya'da neredeyse tüm yasal kürtajların temelini ortadan kaldırmak, yasağa tekabül ediyor ve insan haklarını ihlal ediyor" diye tweetledi.