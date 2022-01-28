Polonya'da kadınlar, doktorların kürtajı reddetmesiyle yaşanan ölümün ardından sokağa çıktı

Polonya’da ikizlere hamileyken fetüslerin ölümüyle sağlığı tehlikeye giren, doktorların kürtaj yapmayı reddetmesiyle yaşamını yitiren kadının ardından kadınlar sokaklara çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, kürtajının reddedilmesiyle hayatını kaybeden 37 yaşındaki Agnieszka’nın ardından Polonya’nın dört bir yanında kadınlar sokağa çıktı.

Varşova’da sokağa çıkan kadınları, Agnieszka’yı anarken, Agnieszka’nın yaşadığı Częstochowa’da da eylemler planlanıyor. Protestoları organize edenlerden Marta Lempart “Başka birinin daha ölmemesi için protesto etmeyi sürdüreceğiz. Polonya’nın kürtaj yasağı öldürüyor” dedi.

Agnieszka, ağrılarla 21 Aralık’ta hastaneye kaldırılmış, hamile olduğu ikizlerden birinin kalp atışının durduğu tespit edilmişti. Doktorlar, kalp atışı duran fetüsü almayı, hükümetin kürtaj yasağını öne sürerek reddetmişti. Birkaç gün içinde ikinci fetüsün de kalbi durmuş, doktorlar ikinci ölümde birkaç gün sonra hamileliği sonlandırmayı kabul etmişti. Agnieszka, hayatını kaybetmişti.

Agnieszka’nın ailesi, doktorların hamileliği daha önce sonlandırmayı reddettiğini, eşinin doktorlara yalvardığını söyledi. Agnieszka’nın ölümünün ardından aile “Devletin elinde kan var” dedi.

Polonya’da 2021’de yürürlüğe giren yasayla, fetüs anomalisi durumlarındaki kürtajlar da yasaklandı. Kürtaja yalnızca ensest, tecavüz ve annenin sağlığının tehlikede olduğu durumlarda izin veriliyor.