Polonya'da filler günün stresini medikal esrarla atacak

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Polonya'nın başkenti Varşova'da bir hayvanat bahçesi, fillere streslerini azaltmak için medikal esrar vermeye başlayacaklarını açıkladı. Medikal esrar verilen fillerin stres seviyelerinin düşüp düşmediği incelenecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, dünyada köpekler ve atlar için yer yer kullanılan medikal esrar ilk kez filler için de denenecek. Hayvanat bahçesindeki 3 Afrika filine sızı olarak konsantre edilmiş rahatlatıcı esrar hortumları yoluyla verilecek.

Projenin başındaki veteriner Agnieszka Czujkowska, verilecek esrar türünün hayvanlara herhangi bir yan etkisi olmayacağını açıkladı. Czujkowska, hayvanat bahçesindeki dişi bir filin ölümünden sonra stresleri artan filler için çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Araştırmanın sonuçlarının netleşmesinin 2 yıla kadar sürebileceği belirtildi.