Polonya'da doktorların kürtajı reddettiği kadın hayatını kaybetti; ailesi "Devletin elinde kan var" dedi

Polonya’da fetüsün kalbinin durmasına rağmen doktorların kürtaj yapmayı reddettiği bir kadın hayatını kaybetti. Kadının ailesi, sıkı kürtaj yasağının uygulandığı devletin, “ellerinde kan olduğunu” söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Agnieszka T. İsimli kadın, ikizlere hamileliğinin ilk trimestırında hastaneye kaldırıldı. Akrabalarının yaptığı açıklamaya göre, 37 yaşındaki kadının karnındaki fetüslerden biri hayatını kaybetti. Öte yandan doktorlar, devletin kürtaj yasağını öne sürerek onu almayı reddetti.

Kadının durumunun giderek kötüleştiğini belirten akrabaları, bir hafta sonra ikinci ikizin de kalbini durduğunu, doktorların onun da ölümünden iki gün sonra hamileliği sonlandırdığını anlattı.

Kadının ailesi “Bu yaşananlar, devletin ellerinde kan olduğunun kanıtıdır” dedi.