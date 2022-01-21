Polonya'da Covid ölümleri, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kayıp oldu

Polonya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek kayıp oldu.

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Covid-19'dan 248 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgının başından bu yana 103 binden fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Covid-19 salgınında Avrupa Birliği'nin en yüksek ölüm oranına sahip üyesi Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek can kaybı yaşandı.

Bakanlık ayrıca Polonya'da son 24 saatte 36 bin 500 vakanın tespit edildiğini, Omicron varyantının etkisiyle Covid-19 salgınında günlük vaka sayısında rekor yaşandığını bildirdi.

Son 24 saatte tespit edilen Covid-19 vakalarının 1390'ının Omicron varyantı taşıdığı, salgının 5. dalgası için hastanelerde yaklaşık 31 bin yatağın hazır bulundurulduğu belirtildi.