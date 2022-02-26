Polonya’da akaryakıt satışına sınırlama getirildi

Polonya halkı, Rusya'nın komşu ülke Ukrayna’ya yönelik saldırılarından endişe duyarak, akaryakıt stoku yapmak için benzin istasyonlarına akın etti. Yetkililerin akaryakıt tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının söz konusu olmadığı açıklamalarına karşın vatandaşlar, depolarını doldurmanın yanı sıra bidonlara da stok yapmaya başladı.

Akaryakıta talep iki kat arttı

Akaryakıt istasyonlarında ortaya çıkan yoğunluk nedeniyle devlete ait petrol şirketi PKN Orlen ise akaryakıt satışına sınırlama getirildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, arabalara tek seferde 50 litre, kamyonlara ise 500 litre akaryakıt doldurma limiti getirildiği bildirildi.

Son günlerde yaşanan gelişmeler neticesinde ülkede akaryakıta olan talebin normalin iki katı arttığını kaydedilen açıklamada, kamuya ait araçlara ise herhangi bir sınırlama bulunmadığını ifade edildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu kısıtlamanın akaryakıt istasyonlarındaki yığılmanın giderilmesinden sonra kaldırılacağı ifade edildi.