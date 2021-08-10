Polonya'da 40 hayvanda kuduz tespit edildi

Polonya'nın Mazowsze bölgesinde 40 hayvanda kuduz tespit edildi. Bölgeye vatandaşlar için uyarı levhaları asılırken, avcılara da avlanma yasağa getirildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'nın da içinde bulunduğu Mazowsze bölgesindeki bazı kentlerde 40 hayvanda kuduz tespit edildi. Mazowiecki Voyavodalığı veteriner hekimi Pawel Jakubczak kuduzun tilki, yarasa, rakun köpeği ve kedide görüldüğünü bildirdi.

Otwock, Minsk Mazowiecki, Garwolin, Radom kentlerinin yanı sıra Varşova'nın Wesola ile Wawer ilçelerinde tespit edilen vakalar sonrası yol kenarları ve ormanlardaki yürüyüş parkurları başta olmak üzere pek çok noktaya "Dikkat! Kuduz tehlikesi" levhası asıldı.

Söz konusu bölgelerde hayvan pazarları, kedi-köpek güzellik yarışmaları gibi her türlü etkinlik iptal edilirken, avcılara da avlanma yasağı getirildi. Yöre sakinlerine ise kedi ve köpeklerine kuduz aşısı yaptırmaları tavsiye edildi.

Bölgede görülen kuduzun başlıca sebebinin yaban hayatı süren tilkiler olmasından ötürü geçtiğimiz mart, mayıs ve temmuz aylarında tilkileri aşılama kampanyası gerçekleştirilmiş, bu kapsamda tilkilerin yaşadığı bölgelere uçaklardan ilaç atılmıştı.



