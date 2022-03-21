Polonya Cumhurbaşkanı: Zelenski bana Orta Doğu'dan çoğunluğu Suriyeli olan paralı askerlerin Rusya'ya destek verdiğini söyledi; bu Türkiye için ilginç bir sinyal

T24 Dış Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Volodomir Zelenski'nin en büyük bölümü Suriye'den olan paralı askerlerin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya destek olmak üzere kuzeye gittiğini söylediğini aktardı. Duda, "Bu Türkiye için ilginç bir sinyal" dedi.

Polonya lideri Duda, "Zelenski'nin bana dediği gibi; Suriye'den Ruslar Ukrayna'ya geliyor ve Orta Doğu'dan paralı askerler Rusya'yı destekliyor. En çok Suriyeli var" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Duda, "Zelenski, 'NATO'nun Ukrayna'ya daha çok destek vermesi gerektiğini' söylüyor. Ancak bu durum Rusya'nın zayıflığını gösteriyor ve aynı zamanda Türkiye için ilginç bir sinyal" yazdı.