Polonya Cumhurbaşkanı Duda Berlin'i ziyaret ediyor



Polonya'da mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak iş başına gelen Andrey Duda, Berlin'de Alman mevkidaşı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel'le görüşecek.

Gauck, Duda'nın onuruna cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı'nda öğle yemeği verecek. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenlenecek. Merkel-Duda görüşmesi Başbakanlık'ta yapılacak.

Duda'nın Berlin temaslarında Ukrayna ile ilgili gelişmelerin öne çıkması bekleniyor. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olarak geçen yıl Kırım'ı ilhak etmesi, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın kaygılarını artırmıştı.

Sığınmacı krizi ve enerji, ziyarette öne çıkacak diğer başlıklar olarak değerlendiriliyor.