Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Rusya saldırısı altındaki Kiev'e gidip Zelenski ile görüşecek

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Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya desteklerini göstermek için bugün başkent Kiev'e giderek Ukrayna lideri Volodomir Zelenski ile bir araya gelecek.

Çekya Başbakanı Petr Fiala; Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczyński ve Slovenya Başbakanı Janez Janša'nın bölgeye Avrupa Birliği Konseyi'nin temsilcileri olarak gideceğini ifade etti.

Fiala, "Ziyaretin amacı Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ve onun bağımsızlık ile özgürlüğüne olan açık desteğini göstermektir" dedi.