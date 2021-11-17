Polonya: Belarus sınırındaki kriz aylarca devam edebilir

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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Belarus sınırındaki krizin "aylarca sürebileceğini" ve akşam saatlerinde "sığınmacıların tekrar sınıra saldırdığını" söyledi.

Polonya salı günü sınırı geçmeye çalışanlara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmişti.

Błaszczak krizle ilgili açıklamasında, "Polonya-Belarus sınırındaki durumun hızlı bir şekilde çözülmeyeceği gerçeğine göre hazırlanmalıyız. Aylarca sürecek gibi hazırlanmalıyız. Umarım yıllar sürmez" dedi.

Savunma Bakanı, insanların Kuznica'daki duruma odaklandığını, ancak gece boyunca başka yerlerde de geçiş girişimleri olduğunu dile getirdi.

Polonya sınır güvenliğine göre salı günü, "161 yasa dışı geçiş girişiminde bulunuldu".