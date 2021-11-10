Polonya: Belarus'la sığınmacı krizinin arkasında Moskova var

Polonya Başbakanı Mateuzs Morawiecki, Belarus’la yaşanan sığınmacı krizinin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğunu söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, parlamento özel oturumunda konuşan Morawiecki, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun krizi çıkardığını ancak fikrin arkasında Moskova’nın olduğunu iddia etti.

Lukaşenko, Avrupa Birliği yaptırımlarına karşı tepki göstermek için insanları sınıra gönderdiğini reddetse de şu an en az 2 bin kişinin dondurucu koşullarda sınırda kaldığı biliniyor.

Belarus, sığınmacıları tutmayacağını açıklamıştı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ haline geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar" demişti.