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Dünya
Deutsche Welle

Polonya Başbakanı Kopacz Berlin'e geliyor

Polonya Başbakanı Ewa Kopacz bugün Berlin'e geliyor. Kopacz'ın Alman mevkidaşı Angela Merkel ile yapacağı görüşmede Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor.

09 Ekim 2014 11:29


Donald Tusk'un AB liderleri tarafından AB Konseyi Başkanlığına atanması üzerine Polonya Meclis Başkanı Ewa Kopacz başbakanlığa getirilmişti.

Ewa Kopacz, Hanna Suchocka'nın ardından Polonya'nın ikinci kadın başbakanı olarak 22 Eylül 2014 tarihinde yemin ederek göreve başlamıştı.

Kopacz'ın göreve geldikten sonra Almanya'ya yaptığı ilk ziyaretin gündem başlıkları arasında başta Ukrayna krizi olmak üzere uluslararası kamuoyu ve Avrupa'nın önde gelen konuları ve ekonomik ilişkiler yer alıyor.

Polonya'nın Moskova kaygısı

Ukrayna krizi, Polonya ve Baltık cumhuriyetlerinin Rusya'nın egemenlik sahalarına müdahalesinden duydukları kaygıyı artırdı.

Almanya, Varşova'dan gelen talepleri de dikkate alarak Polonya'nın Szczecin kentinde konuşlu NATO Kuzeydoğu Çok Uluslu Kolordusu'ndaki asker sayısını artırma kararı almıştı.

Rus enerji firması Gazprom, geçen ay Polonya, Slovakya ve Avusturya'ya doğalgaz sevkiyatını azaltmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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