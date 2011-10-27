-Polonya Auschwitz soruşturmasını yeniden başlattı VARŞOVA (A.A) - 27.10.2011 - Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Auschwitz ve diğer toplama kamplarında işlenen suçlarla ilgili soruşturamayı yeniden başlattı. Polonya'da Nazi ve Komünizm dönemlerinde işlenen suçları soruşturan Ulusal Bellek Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yeniden başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi. Enstitü, soruşturmanın amacının, failleri bulmak ve gerekirse gözaltına almak olduğunu kaydetti. Polonyalı yetkililer, Nazi dönemiyle ilgili soruşturmayı 1960 ve 70'li yıllarda başlatmış, ancak ''Demir Perde'' döneminde ülke dışında yaşayan failler ve tanıkları sorgulamanın zorluğu nedeniyle 1980'li yıllarda soruşturmayı hiçbir hükme varamadan kapatmışlardı.