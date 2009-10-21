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Dünya

Polonya ABD'nin yeni füze anlaşmasını kabul edecek

21 Ekim 2009 19:26

Polonya ABD'nin yeni füze anlaşmasını kabul edecek



Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin yeniden şekillendirilen füze kalkanına ilişkin anlaşmayı kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ülkesini ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Tusk, Amerikan hükümetinin füze kalkanı sistemi için yeni önerisini “çok dikkate değer ve gerekli” bulduğunu belirterek, “Uygun ölçüde katılmaya hazırız” dedi.

Amerikan hükümetinin yeniden şekillendirilmiş sistemine göre, ABD Deniz Kuvvetlerine ait "Standart Füze-3" adlı füze kalkanı Polonya'da konuşlandırılacak.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bunun, İran'ın nükleer tesislerine karşılık vermenin teknik olarak en gelişmiş ve en uygun maliyetli yol olduğunu savunuyor.

George Bush'un başkanlığı döneminde önerilen plan, uzun menzilli füzeleri durdurmak için Polonya'da 10 füze kalkanı sistemi, Çek Cumhuriyeti'nde de bir radar üssü olmasını öngörüyordu.

ABD'nin alternatif planını ABD Başkanı Barack Obama geçen ay açıklamıştı.
 

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