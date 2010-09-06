-POLLİCA BELEDİYE BAŞKANI ARACINDA ÖLÜ BULUNDU ROMA (A.A) - 06.09.2010 - İtalya'nın Campania bölgesindeki Pollica Belediye Başkanı Angelo Vassalo'nun, sabaha karşı özel aracında ölü bulunduğu ve cinayetle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Salerno yakınlarındaki Vallo Della Lucania kentine bağlı 3 bin nüfuslu Pollica beldesindeki cinayet, tüm ülkeyi derinden sarstı. Turistik beldedeki esnafların bir bölümünün yas nedeniyle kepenk indirdiği ve cinayeti protesto ettiği belirtildi. Napoli ve civarının ünlü mafya örgütü Camorra'nın etkin olduğu bölgede, pusuya düşürülerek 9 milimetre çapındaki 9 kurşunla işlenen cinayetin nedeni henüz netleşmedi. Vallo Della Lucania Cumhuriyet Savcısı Alfredo Greco, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüklerini belirterek, "Cinayetle ilgili olarak tüm ihtimaller akla geliyor. Cinayeti birden fazla kişinin işlemiş olma ihtimali de var. Soruşturma sürüyor. Vassalo, belediye başkanı olarak yasalara uyulmasını sağlamaya çalışan biriydi" dedi. Greco, sözlerini "Vassalo, son zamanlarda oldukça kaygılıydı. Bazı hadiselerle ilgili gelişmeler hakkında bana sürekli bilgi veriyordu. Yasadışı işlerle mücadelede sürekli ön saftaydı" diye sürdürdü. Vallo della Lucania Valisi Gianfranco Grippo da "Bölgede Camorra'nın faaliyetlerinin tümüyle sona ermediği biliniyor. Bu vahim cinayetin ardındaki nedeni aydınlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu an itibarıyla herhangi bir tahmin yürütmek istemiyorum" demekle yetindi. Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanının dün gece eve dönmemesi ailesini telaşlandırdı. Aile bireylerinin arama faaliyeti sonucunda Belediye Başkanı Vassalo'nun, Cerza Longa bölgesinde eve dönüş yolunda Audi marka aracında ölü olarak bulunduğu açıklandı. Asıl mesleği balıkçılık olan ve merkez sol çizgideki Demokrat Parti'ye üye olan Belediye Başkanı Vassallo'nun 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.