Poljac'ın üzücü haberi

T24-



Bazı ziyaretler için Konya'ya gelen Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hakkı Akil, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde Karapınar ile görüştü.





Karapınar, Poljac'ın geçirdiği kaza nedeniyle Pazar günü oynanan Hacettepe maçında sporcuların morallerinin bozuk olduğunu belirterek, maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları başvurunun olumsuz karşılandığını ifade etti.





İki günde kalan kadroyla gece gündüz maç hazırlığı yaptıklarını dile getiren Karapınar, maçta yenildiklerini söyledi.



Konyaspor'un Hırvat asıllı Norveç vatandaşı futbolcusu Branimir Poljac ve kardeşinin, Pazar günü kaza geçirdiğini hatırlatan Karapınar, “Poljac, bundan sonraki hayatını yüzde 90 tekerlekli sandalyeyle geçirecek. Kollarında ve göğüs kaslarında az da olsa hareketlenme var. Tekerlekli sandalye ile yaşamaya devam edecek biri için kolların çok önemli olduğunu biliyoruz. Doktorlar kollarını kurtarmaya çalışıyorlar” dedi.



KAZA

Konyaspor'un Hırvat asıllı Norveç vatandaşı futbolcusu Branimir Poljac ve kardeşi Mario'nun içinde bulunduğu 42 BN 419 plakalı otomobil, 2 Nisan'da Mobilyacılar Üst Geçiti'nde bariyerlere çarparak, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşmüş, kazada, araçta bulunan Konyasporlu futbolcu Branimir Poljac ve kardeşi Mario yaralanmıştı.