-Poliviu: Hristofyas koşulsuz ifade verdi LEFKOŞA (A.A) - 05.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs Rum kesiminde Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait Zigi'deki askeri deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade vermesi, Güney Kıbrıs gündemine damgasını vurdu. Konuyla ilgili oluşturulan Araştırma Komitesinin Başkanı Polis Poliviu, Hristofyas'ın ifade vermesinin ''olumlu'' olduğunu ifade ederek, ''Hritofyas'ın, diğer tanıklar gibi herhangi bir şart ve koşul olmadan ifade verdiğini'' söyledi. Poliviu, ''Hristofyas'ın ek izahatlar ve başka ayrıntılar için ifade vermeye tekrar çağrılıp çağrılmayacağı'' sorusuna, ''Beklenmedik birşey olması durumunda herhangi bir şahidin yeniden çağrılmasının olası olduğu'' karşılığını verdi İfade verilen salon içerisinde yaşanan gerginlikte, patlamada ölenlerin yakınlarından Nikolas İoanndis'in tutuklanması girişimiyle ilgili bir soru üzerine de Poliviu, ''Hristofyas'ın ifade vermesine bağlı olarak bugün çok zor bir gün yaşandığını, bazı gerginliklerin olmasının da beklenilen bir durum olduğunu'' söyledi. Poliviu, Hristofyas'ın ifade verme sürecinin normal bir şekilde yapıldığını belirtti. -Siyasi partiler memnun değil- Bu arada, komünist AKEL partisi dışındaki siyasi partilerin, Hristofyas'ın bugün Araştırma Komitesi önünde verdiği ifadeden memnun kalmadığı belirtildi. Rum radyosunun haberine göre, ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) basın sözcüsü Haris Georgiadis, ''Hristofyas'ın alınan bu siyasi karardan dolayı sorumluluk üstlenmemesini üzüntüyle izlediklerini'' söyledi. Demokratik Parti (DİKO) Genel Sekreteri Kiriakos Kenevezos da ''Hristofyas'ın argümanlarının inandırıcı olmadığını'' belirtti. Sosyalist EDEK Partisi Başkan Yardımcısı Sofeklis Sofokleu ise, ''Hristofyas'ın istifa etmesi gerektiği'' yönündeki görüşünü tekrarladı. EVRO.KO partisi ile Çevreciler ve Ekologlar Hareketi de olayla ilgili Hristofyas'ın açık şekilde sorumluluğu bulunduğunu kaydettiler.