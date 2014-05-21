Politkovskaya davasında karar açıklandı



Gazeteci Anna Politkovskaya 2006 yılının Ekim ayında Moskova’daki dairesinin kapısı önünde silahla öldürülmüştü. 48 yaşında öldürülen kadın gazeteci, Çeçenistan’daki savaş sırasında hükümetin insan hakları ihlallerini ifşa etmişti.

Tüm dünyada kısa sürede bir simge haline gelen Politkovskaya cinayetinin aydınlatılması için uluslararası kamuoyundan Rus hükümetine çağrılarda bulunulmuştu.

Mahkeme, Çeçenistan'dan gelen zanlıların cinayeti planlayıp işlediğine hükmetti. Sanıkların aldığı ceza gün içinde açıklanacak.

Politkovskaya'nın yakınları, mahkeme kararının saldırı talimatını kimin verdiği sorusuna açıklık getirmediği eleştirisinde bulunuyor.