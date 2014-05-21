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Dünya
Deutsche Welle

Politkovskaya davasında karar açıklandı

Rusya’da muhalif gazeteci Anna Politkovskaya’nın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan 5 zanlı suçlu bulundu.

21 Mayıs 2014 16:44


Gazeteci Anna Politkovskaya 2006 yılının Ekim ayında Moskova’daki dairesinin kapısı önünde silahla öldürülmüştü. 48 yaşında öldürülen kadın gazeteci, Çeçenistan’daki savaş sırasında hükümetin insan hakları ihlallerini ifşa etmişti.

Tüm dünyada kısa sürede bir simge haline gelen Politkovskaya cinayetinin aydınlatılması için uluslararası kamuoyundan Rus hükümetine çağrılarda bulunulmuştu.

Mahkeme, Çeçenistan'dan gelen zanlıların cinayeti planlayıp işlediğine hükmetti. Sanıkların aldığı ceza gün içinde açıklanacak.

Politkovskaya'nın yakınları, mahkeme kararının saldırı talimatını kimin verdiği sorusuna açıklık getirmediği eleştirisinde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusyaAnna PolitkovskayaEkimMoskovaPolitkovskayaRusDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/rtr/NH/HT

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