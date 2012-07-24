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Dünya

Politikacılar ne kadar güvenilir?

Çek Cunhuriyet'te yaıplan araştırmaya göre, Çekler'in gözünde bir çöpçü milletvekilinden daha güvenilir

24 Temmuz 2012 12:04

Çek Cumhuriyetinde, toplumun değişik kesimlerine halkın ne kadar güvendiğini ve değer verdiğini tespit etmek için yapılan bir araştırma ilginç bazı gerçekleri ortaya çıkardı.

CVVM Prag Kamuoyu araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kamuoyu araştırması toplumu 26 meslek bazında ayırıyorç

İnsanlardan bu meslek erbabına ne kadar güvendikleri, bu mesleği yapanlara ne kadar değer verdikleri soruluyor.

Buna göre Çeklerin en çok güvendiği toplumsal kesim listesinde madalya alanlar, yani ilk üçe girenler sırasıyla doktorlar, bilim adamları ve hemşireler.
Bunları ise ilkokul öğretmenleri ve üniversite hocaları izliyor.

26 meslek içeren listenin en sonunda şunlar yer alıyor: 22. sırada din adamları, 23. sırada sekreterler, 24. sırada kabine üyeleri, 25 sırada temizlik işçileri ve 26. sırada, yani sonuncu da genel olarak politikacılar.

Bu sonuçlar daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarla da uyum gösteriyor.
Çek toplumunda doktorlar, öğretmenler ve bilim adamları geleneksel olarak listenin en başında, bakanlar, din adamları ve milletvekilleri ise yıllardır listenin en sonunda yer alıyor.

Araştırma, Çeklerin dini kurumları tamamen gereksiz kurumlar olarak gördüğünü de ortaya koyuyor.
Çeklere göre kiliselere rejim değişikliğinin ardından, sosyalist dönemlerde devletleştirilen gayrı menkulleri nedeniyle, tazminat ödenmesi de tamamen yanlış bir uygulama.

Yıllardır listenin en sonunda yer alan çöpçüler ise, halkın gözündeki değer listesinde bu yıl milletvekillerini sollamayı başardılar. (BBC Türkçe)

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