Politikacı ve gazeteciler Mesut Yılmaz’ı anlattı: “28 Şubat’ın başbakanı olmaktan son derece rahatsızdı”

Gazeteci Faruk Eren, Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan Söz programında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatının portresini çıkardı.

Eski ANAP’lı politikacılar Nesrin Nas ve Erkan Mumcu ile gazeteciler Faruk Bildirici ve Mirgün Cabas ile görüşen Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi Rizeli olan Yılmaz için “Türkiye’ye damga vuran iki Rizeli politikacıdan ilkiydi. Kim bilir belki de yaptıkları ve yapamadıklarıyla ikincisinin önünü açmıştı” ifadesini kullandı.

Hanedanın Son Prensi adlı kitabında Mesut Yılmaz’ın biyografisini yazan gazeteci Faruk Bildirici ise, Yılmaz'ın "Askerlerle ilişkisi hep bir yandan dostlukla bir yandan çatışmayla giden" bir siyasetçi olduğunu söyledi. Bildirici, "Kısa süreli ilk başbakanlığını saymazsak, iki başbakanlığında da askerlerin ciddi etkisi var" dedi.

Anavatan Partisi’nin 5. Genel Başkanı Nesrin Nas da Yılmaz'ın Yaşar Kemal’le çok iyi bir dostluğu olduğunu, Orhan Pamuk’un Nobel ödülü aldığı gün de akşam yemeği yiyip kutlama yaptıklarını söyledi.

Nas ayrıca Yılmaz'ın 28 Şubat dönemindeki görüşleri için "28 Şubat’ın başbakanı olmaktan son derece rahatsızdı. Ama bize hep şunu söylüyordu: ‘Eğer ben bu görevi almasaydım, çok daha sert bir darbe olabilirdi. Ben onun önünü aldım" dedi.

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