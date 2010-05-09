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'Politik yargı ile karşı karşıya kalacağız'

YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, ''Anayasa paketi geçerse, politik yargı ile karşı karşıya kalacağız'' dedi.

09 Mayıs 2010 03:00

T24 - YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, ''Anayasa paketi geçerse, politik yargı ile karşı karşıya kalacağız'' dedi.


Tarhan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde düzenlenen ''Anayasa Değişiklikleri'' panelinde yaptığı konuşmada, anayasanın bazı maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


''Yürütme, yasama organını da yanına alarak yargıyı hizaya getirmeye çalışıyor'' diye konuşan Tarhan, bu süreçte YARSAV'a karşı da saldırılar yapıldığını ve ''Türk yargısına tarifsiz acılar yaşatıldığını'' ileri sürdü.


''Onlara, 'Biz sahadan geliyoruz, bizi dinleyin' dedik, evet dinlediler ama evlerimizi ve iş yerlerimizi dinlediler'' diye konuşan Tarhan, yargıç ve savcıların güvenle yürüyemeyeceği sokaklarda vatandaşların da güvenle yürüyemeyeceğini kaydetti.


Darbe anayasasının aynı darbe anlayışıyla değiştirilmemesi gerektiğini anlatan Tarhan, ''Anayasa paketi geçerse, politik yargı ile karşı karşıya kalacağız. Yargı politikleşirse aynı darbe dönemlerinde olduğu gibi binlerce kişi tutuklanabilir ve bazılarından bir daha haber alınamaz'' görüşünü dile getirdi.

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