'Politik dil kullanmayın, talepkâr olun'

Tüm sektörlere çağrıda bulunan TMSF Başkanı Ertürk, ”Net olmamız gerekiyor. Ortama göre politik olmanın hiçbir gereği yok. O lüksleri aştığımız günlerdeyiz. Karar alıcılara neyi istediğinizi bildirmeniz gerekiyor” dedi



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, her bir sektörün kendi dar çıkarlarını değil, orada alınacak bir tedbirin diğer sektörlere olumsuz etkilerini de hesaplayarak, ekonominin tümüne nasıl bir katkı sağlayabileceğinin hesabı yapılarak konuşulması gerektiğini söyledi. İstanbul’da düzenlenen 6. Uluslararası Finans Zirvesi’nde konuşan Ertürk, tüm sektör yetkililerine çağrıda bulundu. TMSF Başkanı, ”Her şeyden önce talepkar olmalıyız, açık ve net olmalıyız ki karar alıcı konumunda olan insanlar da gerçekten bu konudaki aciliyeti hissedebilsinler“ diye konuştu.



Ertürk, şunları kaydetti:



”Açık ve net olmanız gerekiyor. Açık ve net... Tam olarak bulunan ortama göre politik olmanın, politik bir dil kullanmanın hiçbir gereği yok. O lüksleri aştığımız günlerdeyiz.”



Davetim finans için de geçerli



Bu davetinin finans sektörü için de geçerli olduğunu ifade eden Ahmet Ertürk, yaptığı çağrıyı yineledi:



“Finans sektörünün içinde bulunduğu şartlardan, sektörün bu netlikle konuşmasının getireceği bir takım risklerin farkındayım. Ama finans sektörünün şu anda kafasının karışık olduğunu hissediyorum. Orada bireysel çıkarların artık hiçbir anlam ifade etmediği, olumsuz etkilerin büyümesinin o bireysel çıkar beklentilerini de alıp götüreceği şartlar yaşıyoruz. Onun için, orada da finans sektörünün de o konuda çok net bir şekilde karar alıcılara neyi, niye istediğini bildirmesi gerekiyor.”



Krizde parça parça tedbir işe yaramaz



TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, küresel finansal krize ilişkin olarak alınacak parça parça tedbirlerin hiçbir fayda sağlamayacağını belirterek, “Bunların bir paket halinde birbiriyle uyumlu, birbirinin gücünü artıran bir paket halinde bir defada ve iyi bir kurumsal iletişim, iyi bir kamuoyu iletişimi eşliğinde çıkarılması lazım” dedi.



Ertürk, sözlerine şöyle sürdürdü:



“Bilmiyoruz diye hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hiç kimse, hiçbir otorite, ’Bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz’ diyemez. Bunu söyleyen zaten o işi yapmasın. Bugün öyle bir sorun yok. Bugün artık bilinenleri, teknik olarak üzerinde çalışılmış olanları, hayata geçirme zamanı ve günüdür. Bugün o gündür.”



ABD’deki kurtarma paketindeki gecikmenin, paketin etki gücünü, paketten beklenen iyileştirme gücünü azalttığını söyleyen Ahmet Ertürk, “Türkiye’de onu yaşamak istemiyoruz. Onu yaşamamalıyız” diye ekledi.

