Politico: Erdoğan, daha önce "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" dediği Macron'a mektubunda "Sevgili Emmanuel" diye hitap etti

Politico haber sitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik daha sert yaptırımları savunan Yunanistan ve Fransa'yla diyalog kurmayı amaçladığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Koronavirüs'e yakalandığında "Sevgili Emmanuel" ifadeleriyle başlayan geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra diyalog çağrısı yapan bir mektup gönderdiği aktarıldı. Erdoğan'ın daha önce Macron'a yönelik "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" dediği hatırlatıldı.

Politico'da yer alan "Türkiye'nin sempati atağı AB'yi açmaza götürdü" başlıklı makale, Ankara'nın gündemdeki Avrupa Birliği yaptırımları karşısında yoğun diplomatik adımlar atmaya başladığını aktardı. Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımların sertleştirilmesi talebi karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diyalogla çözüme yöneldiği belirtildi.

Macron'a geçmiş olsun mektubu

Politico, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasında uzlaşılan AB zirvesinden bir hafta sonra, 17 Aralık'ta Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Erdoğan'ın gönderdiği geçmiş olsun mektubunu aktardı. Erdoğan'ın daha önce sert sözlerle tartıştığı ve "Zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullandığı Macron'a, "Sevgili Emmanuel" diye hitap ettiği belirtildi.

Habere göre Fransa liderine acil şifa dileyerek yeniden konuşup görüşme davetinde bulunan Erdoğan, şöyle yazdı: "İyileşir iyileşmez, sizinle Covid-19'a karşı ortak mücadelemizi ... ikili ilişkilerimizi ve Türkiye-AB ilişkilerini ve yanısıra bölgesel meseleleri yeniden görüşmek isterim."

Élysée Sarayı kaynakları Erdoğan'ın mektubunu doğruladı ancak iki lider arasında telefon ya da video konferans görüşmesi planlanmadığını aktardı. Bir yetkili, "Fransa Türkiye ile diyalog içinde olmayı her zaman önemli bulmuştur" dedi.