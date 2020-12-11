Politico: Beyaz Saray, Trump ayrıldıktan sonra dezenfekte edilecek

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin edip başkanlık konutunu devralmasına 40 gün kala Beyaz Saray'da yeni enfeksiyonları önlemek için ek önlemler alınıyor.

Politico'nun aktardığına göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuttan ayrılmasının ardından dezenfekte edilecek. Biden yönetimi, bu işlemin ardından Beyaz Saray'a girecek.

Habere göre Genel Hizmerler İdaresi tarafından gönderilen ekip Biden görevine başlamadan önce mobilyaları, kapı kollarını, tırabzanları, düğmeleri dezenfekte edecek.

Beyaz Saray'da geçen aylarda birçok Koronavirüs vakasına rastlanmıştı. Bu vakalar arasında Donald ve Melania Trump'ın yanı sıra başkanlık ailesinin yakın çevresinden de bir çok isim vardı.