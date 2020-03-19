T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Politico: ABD, tarihinde görülmemiş bir seyahat uyarısı getirmeye hazırlanıyor

19 Mart 2020 19:26

ABD merkezli haber sitesi Politico'ya göre ABD sıkı bir seyahat uyarısı getirmeye hazırlanıyor.

Sitenin haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülke dışı seyahatlerin kesilmesini önereceği ve ülke dışında olan vatandaşlarının ya geri dönmesi ya da bulundukları yerde kendilerini koruması gerektiğinin salık verileceği belirtildi.

Haberde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun taslağa onay verdiği, ancak bu kararın ne zaman devreye gireceğinin bilinmediği aktarıldı.

Siteye konuşan diplomatlara göre ABD tarihinde hiç bu kadar sert bir seyahat kısıtlaması yaşanmadı.

Diğer yandan Beyaz Saray'ın Koronavirüs sözcüsü önümüzdeki iki-üç gün içinde Koronavirüs vakalarında artış yaşanacağını, çünkü test sayısının artırıldığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

seyahatseyahat kısıtlamasıABDABD seyahat kısıtlaması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24