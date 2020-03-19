Politico: ABD, tarihinde görülmemiş bir seyahat uyarısı getirmeye hazırlanıyor

ABD merkezli haber sitesi Politico'ya göre ABD sıkı bir seyahat uyarısı getirmeye hazırlanıyor.

Sitenin haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülke dışı seyahatlerin kesilmesini önereceği ve ülke dışında olan vatandaşlarının ya geri dönmesi ya da bulundukları yerde kendilerini koruması gerektiğinin salık verileceği belirtildi.

Haberde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun taslağa onay verdiği, ancak bu kararın ne zaman devreye gireceğinin bilinmediği aktarıldı.

Siteye konuşan diplomatlara göre ABD tarihinde hiç bu kadar sert bir seyahat kısıtlaması yaşanmadı.

Diğer yandan Beyaz Saray'ın Koronavirüs sözcüsü önümüzdeki iki-üç gün içinde Koronavirüs vakalarında artış yaşanacağını, çünkü test sayısının artırıldığını belirtti.