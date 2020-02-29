Politico: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve Pentagon, Türkiye'ye 'Patriot' gönderme konusunda fikir ayrılığı yaşıyor

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Politico'nun konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Pentagaon (ABD Savunma Bakanlığı), Türkiye'ye İdlib'de destek vermek için ek askeri ekipman gönderme konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Kaynaklar, "Jeffrey'nin Pentagon'a, Türkiye'nin Suriye ordusunun saldırılarını püskürtebilmesi için Patriot hava savunma sistemi bataryaları göndermesi için baskı yaptığını" aktardı. Habere göre Pentagon, bu hamlenin "global sonuçlarından" endişe duyuyor.

Politico, "İçeride yaşanan fikir ayrılığı, ABD'nin uzun süredir devam eden, çok taraflı savaşın üstesinden gelmekte ne kadar zorlandığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, Genelkurmay ve Pentagon'daki üst düzey yöneticilerin Jeffrey'nin talebine "direndiğini" aktardı. Savunma yetkililerinin bu talebin yerine getirilmesinin kötü bir örnek teşkil edeceğini ve Suriye ile Rusya'nın planlarını değiştirmeyeceğini düşünüdüğü belirtildi.

Daha önce Türkiye'nin, Jeffrey'den İdlib'deki durum için Patriot hava savunma sistemi talep ettiği belirtilmişti. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ABD'den Patriot istediğini doğrulamıştı.

Dün gazetecilere açıklamada bulunun bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "NATO müttefiki ve büyük bir askeri ticaret ortağı olarak Türklerle çeşitli istihbarat paylaşımı ve ekipman ilişkimiz var. Onlara acil olarak yardımcı olmak için neler yapabileceğimize bakıyoruz" diye konuştu.

Suriye ordusu ve Rusya, Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolünde olan son toprakları kontrol altına almak için büyük saldırılar düzenliyor.

Perşembe günü yapılan bir saldırıda 33 Türk askeri şehit düştü.