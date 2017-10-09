Polisten uyuşturucuya geçit yok

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KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

09 Ekim 2017 19:09

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Talas İlçesi\'nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 31 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. A.D.\'nin üzerinde, ev ve aracında yapılan aramada 4.40 gram esrar, 0.20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. sorgusunun ardından adliyeye gönderilecek.

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