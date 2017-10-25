Polisten uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkez ve Bafra İlçesi ile Amasya\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah merkez ilçe ve Bara İlçesi ile Amasya\'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Salih D., Alperen D., Erhan K ve Yılmaz T. Samsun\'da Taner A. ise, Amasya\'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise toplam 93 gram bonzai ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI