Polisten TEKEL işçilerine müdahale

T24 - Ankara'da dünkü gerginliğin ardından bugün de Türk-İş Genel Merkezi önüne yürümek isteyen TEKEL işçilerine polis gazla müdahale etti. Göaltına alınanlar var. Gruplarla polis arasında çıkan arbedede, TEKEL işçilerini ziyaret eden Tek Gıda-İş Sendikası Başkanı Mustafa Türkel işhanına sığınmak zorunda kaldı.



TEKEL işçilerinin eylemlerinin ikinci gününde, bir grup Tek Gıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel'in, Türk-İş Genel Merkezi'nde açıklama yapmamasına tepki gösterdi.



Mustafa Türkel, Bayındır Sokak'ta toplanan gruba hitap etti. Bu sırada, sokakta toplanan bir grup, Türkel'in, Türk-İş Genel Merkezi önünde açıklama yapmamasına tepki göstermesi üzerine arbede yaşandı.



Türkel, polis ve korumaları tarafından, alanda çember içine alınarak korundu.



Türkel, bu sırada yaptığı konuşmada, olayı başka gurupların yaptığını ileri sürerek, TEKEL işçilerinden sokağı terk etmelerini istedi. Türkel, kalabalık arasından çıkamaması üzerine bir iş merkezine alınarak korundu.





Polis gazla müdahale etti



Geceden itibaren Sakarya Caddesi civarındaki kahvehanelerde bekleyen bir grup TEKEL işçisi, Sakarya Caddesi'nde toplanarak, Türk-İş'e yürümek istedi.



Caddeye çıkan yolları kapatan çevik kuvvet ekipleriyle işçiler arasında arbede yaşandı.



Arbedenin büyümesi üzerine çevik kuvvet ekipleri, işçilere biber gazıyla müdahale etti.





Türkel: "Eylem daha da büyüyecek"



Daha sonra Türk-İş Genel Merkezi'nden Tek-Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ve Türk-İş yöneticileri eyleme destek verme amacıyla TEKEL işçilerinin yanına geldi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkel, basın açıklamasının engellenmesiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, basın açıklamasını konfederasyonun önünde yapmanın en doğal ve yasal hakları olduğunu söyledi.



Bu hakkı gasp edenleri medya aracılığıyla tüm dünyaya teşhir etmek gibi bir sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Türkel, "Bunları tüm dünya görsün. Türkiye ne kadar demokratik, Türkiye'de işler ne kadar iyi gidiyor" dedi.



Yapacakları basın açıklamasında eylemin bundan sonraki sürecini anlatmayı ve açıklamadan sonra dağılmayı planladıklarını belirten Türkel, "Bugün de açıklama yaptırılmazsa, son dakikaya kadar, arkadaşlarımızla konuşuruz, karar alırız, Türkiye'deki tüm TEKEL işçilerini buraya çağırırız. Şu anda burada bin 800 kadar TEKEL işçisi var" diye konuştu.





Başbakan Erdoğan'a yanıt



Mustafa Türkel, "Aralarında provokatörler var" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da yanıt verdi; "Burada provokatör yok işçi var, emekçi var" dedi.



Türkel, dün Ankara'da yaşananların ülke demokrasisi, iktidarın işçilere bakışı açısından ibretlik olduğunu ve tarihe kara bir leke olarak geçeceğini savundu.





26 Mayıs'ta "hayatı durdurma" eylemi



Türkel, 2 Mayısta Ankara'ya gelip iki bin kişi ile iki gün kalma yönündeki kararlarını konfederasyonlarla görüşüp 1 Mayıs ve 26 Mayıs eylemleri nedeniyle uygulamama kararı aldıklarını, bunun yerine bölgesel eylemler gerçekleştireceklerini söyledi.



Türkel, 3 Haziranda üç gün, 4 Temmuzda dört gün süreyle Ankara'da olup eylem yapacaklarını bildirdi. Yargının verdiği karar ve gösterdikleri mücadeleyle "4/c'nin mezara gömüldüğünü" ifade eden Türkel, 26 Mayısta gerçekleştirilecek "hayatı durdurma" eylemine bütün güçleriyle katılacaklarını ifade etti.



Hükümetin 4/c konusundaki yeni yasal düzenlemeyi bir an önce yapması gerektiğini belirten Türkel, TEKEL işçilerinin özlük haklarıyla başka kamu kurumlarına geçmeleri dışındaki bir öneriyi kabul etmeyeceklerini kaydetti.



Hükümetin, süreci iyi kullanmasını isteyen Türkel, Ağustos ayına kadar gerekli düzenlemenin yapılmaması, yargı sürecinin sonuçlanmaması halinde Ağustos başında işçilerin, eşleriyle, çocuklarıyla dönmemek üzere Ankara'ya geleceklerini söyledi. Yasalara saygılı bir şekilde eylemler yaptıklarını, bir tek çiçeğin dalını koparmadıklarını vurgulayan Türkel, "Olağanüstü baskılara karşılık vermedik. TEKEL işçisi asla şiddete meyil etmez, boyun eğmez" diye konuştu.



Türk-İş'in önüne gitmelerine izin verilmemesi kararı kime aitse onu kınadığını ifade eden Türkel, "İhtilal Türkiyesi'ne benzeyen tablonun ülkeye yakışmadığını" söyledi. Türkel, eyleme "yasa dışı" diyenlerin kendilerini gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.



"Kendi evleri" durumundaki Türk-iş'te kalmalarının, önünde açıklama yapmalarının çok doğal olduğunu ifade eden Türkel, "Konfederasyon yöneticileri dahil herkes, konfederasyonun gücüne, temsil ettiği kitleye saygı duymak zorundadır" dedi.





Eyleme vatandaş desteği



Bu arada Mithatpaşa Caddesi'nden geçen ve TEKEL işçilerinin oturma eylemini gören bazı araçların şoförleri de korna çalarak, eyleme destek verdi. TEKEL işçilerinin oturma eylemini sürüyor.



78 günlük 4-C eylemi sonrası mola veren TEKEL işçileri, dün tekrar Ankara'da buluşmuş; Valilik eyleme izin vermediği için işçilerin Türk-İş önünde toplanmasına izin verilmemişti. İşçileri desteklemek isteyen bazı gruplara polis müdahale etmişti.









