Polis'ten TEKEL işçilerine müdahale

T24 -

Konuyu incelettiriyorum

İki kişi serbest kaldı

Emniyetten suç duyurusu

ÖNAL: Provokasyon olduğunu biliyoruz

Önce uyarı sonra gaz

İşyerlerinin özelleştirilmesi nedeniyle özlük haklarıyla birlikte kamu kurumlarına geçiş hakkı isteyen TEKEL işçilerinin eylemi, yağmur ve soğuk havaya rağmen üçüncü gün de sürdü. Geceyi Abdi İpekçi Parkı’nda kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin bir bölümü, yaktıkları ateşin çevresinde ısındı. Bir grup işçinin sabah barikatı aşarak Atatürk Bulvarı’na çıkması üzerine, polis 18 kişiyi gözaltına aldı. Ardından İzmir’den iki otobüsle gelen işçiler de eylemcilere katıldı.Polis, sık sık anons yaparak, eylemin kanunsuz olduğunu ve saat 15.00’e kadar son verilmemesi halinde zor kullanılacağını duyurdu. Eylemcilere, MHP Aydın Milletvekili Recep Taner, CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal, CHP Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, CHP Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur, kapatılan DTP’nin Muş Milletvekili Sırrı Sakık da destek verdi. Taner, işçilere hitap ettiği sırada polis panzeri üzerinden grubun dağılması için anons yapan bir emniyet müdürü ile tartıştı. Taner, “TEKEL işçisine yaptığınızı neden Habur’dan gelenlere yapmadınız? Lütfen biraz saygılı olun” dedi. Bu sırada işçiler de, “Öldürün burada bizi” diye bağırdı.Taner, “Gaz yiyeceksek hep beraber yiyeceğiz” diye konuştu. Soysal da, “Burada sizlerle beraber gaz yemeye razıyım. Ben de sizlerle beraber açlık grevine başlıyorum. Sayın Emniyet Müdürü; gördünüz mü işte... En büyük provokatör burada, Meclis’ten” dedi. Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’i valiliğe çağırdı. Kriz masasında yapılan değerlendirme sonrasında müdahale kararı alındı. Saat 16.00’da gruba müdahale edilmesini isteyen Özdemir, siyasi hareket eden kişilerin gözaltına alınmasını emretti.İşçileri son kez uyaran polis şefleri, milletvekillerinden de alandan ayrılmalarını istedi. Uyarı üzerine milletvekilleri grubun en önünde işçilerle kol kola girdi. Soysal, polise “Burayı terk edecek birileri varsa sizsiniz. Lütfen burayı terk edin” dedi. Selvi de cep telefonuyla İçişleri Bakanlığı’nı arayarak, müsteşarla görüşmek istedi, ancak olumlu yanıt alamadı. Müdahale olmaması için sık sık İstiklal Marşı çalındı.Polis, uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere milletvekilleri bulunduğu halde gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Biber gazından etkilenen Soysal’ı iki kişi koluna girerek alandan uzaklaştırdı. Basınçlı su ve gazdan diğer milletvekilleri de etkilendi.Tekgıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç’ın da bulunduğu 15-20 civarındaki işçi, ellerini havaya kaldırarak, “teslim oluyoruz” demesine rağmen polis işçilere gazla müdahale etti.Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ile Amaç’ın da aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında basın mensuplarının görüntü almaları Çevik Kuvvet tarafından engellenmeye çalışıldı. Gaz bombasının etkisiyle birçok işçi de baygınlık geçirdi.Ankara Valisi Kemal Önal’ın, olay yerinde çok detaylı açıklama yaptığını ifade eden İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Sayın Vali, olayı bütün teferruatıyla açıkladı. İddia edildiği gibi benim öyle bir talimat vermem söz konusu değildir” dedi. Bakan Atalay, polislerin müdahalesinden sonra olaydan haberi olduğunu kaydederek, “Konuyu incelettiriyorum” dedi.TEKEL işçilerinin eylemine yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınan Türk-İş Genel Sekreteri ve Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel serbest bırakıldı.Tekel işçilerinin Abdi İpekçi Parkı’nda üç gündür devam eden eylemine akşam saatlerinde müdahale eden Ankara Emniyet Müdürlüğü olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunmak üzere tutanak hazırladı. Tutanakta, bazı milletvekillerinin “müdahaleyi engellemeye yönelik barikatın önünde durarak, polislerin görevini yapmasını engellediği” ileri sürüldü.Polis, eylemcilere destek için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden çıkan öğrenci grubunun Atatürk Bulvarı’nı kapatmak istemesi üzerine yine müdahale etti. Olayın ardından Vali Önal, “Provakasyon olduğunu biliyoruz” açıklamasında bulundu. Önal’ın bu açıklamasının ardında, bazı üniversite öğrencilerinin eylem alanına gelerek eylemcileri yönlendirdiği bilgisinin olduğu öğrenildi.Çevik Kuvvet Müdahale Yönetmeliği’ne göre, emniyet güçlerinin öncelikle göstericileri sözlü olarak uyarması gerekiyor. Sözlü uyarılardan sonuç alınamaması halinde polis sırasıyla gaz, su ve jop seçeneklerini kullanabiliyor. Gazın 50 ile 100 metre arasında etkili olduğu belirtilirken, kapalı alanlarda polisin gaz kullanmasının ise yasak olduğu kaydedildi.