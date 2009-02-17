Polisten 'taş izi' testi

Diyarbakır polisinin eylemci çocuk tespiti 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Diyarbakır polisi, Öcalan için yapılan gösterilere katılan çocukları tespit etmek için ilginç bir yöntem uyguladı. Yakalananlar tek sıra halinde dizildi ve avuçlara bakılarak taş izi arandı



Demokratik Toplum Partisi ( DTP ) tarafından önceki gün Diyarbakır’da yapılan gösterilere katılan çocuklar, gözaltına alındıkları sırada ilginç bir teste tabi tutuldu, Çocukların gösterilere katılıp katılmadığını anlamak için çocukları sıraya dizip ellerini açtıran polis, ellerinde taş izi bulunan 16 çocuğu gözaltına aldı.



Taraf gazetesinin haberine göre; Diyarbakır’da polisin ilginç test yöntemi, tartışılacak gibi görünüyor. Alınan bilgiye göre önceki gün kente DTP öncülüğünde yapılan gösteriler, polisin uyarılarına rağmen devam edince olaylar çıktı. Panzerle tazyikli su sıkıp, gaz bombasıyla müdahale eden polise göstericiler de taşlarla karşılık verdi.



Bir kişinin durumu ağır Olaylarda Aydın Dinç adlı gösterici ağır, sekizi güvenlik görevlisi olmak üzere 15 kişi de hafif şekilde yaralandı. Gün boyu süren kovalamaca sonucu polis, göstericileri tespit etmek için ilginç bir test yöntemi uyguladı. Sokak aralarında yakalanan çocukları tek sıra haline dizen polisler, avuçlara bakıp taş izi aradı.



Avuçlarındı taş izi tespit edilen 15 çocuğu gözaltına alan güvenlik güçleri, kanıt olarak bu çocukları kameraya aldı.



19 çocuk hala cezaevinde Erdoğan'ın geçen yıl kasım ayında gerçekleştirdiği Diyarbakır gezisini protesto eden İM çocuk, polise taş attığı gerekçesiyle gözaltına alınmış daha sonra da Örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yasasına muhalefet etmek, kamu malına zarar vermekten tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.



Çocuklar hakkında TCK’nin 314/2 maddesinden 23 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Meclise önerge verildi DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, geçen hafta TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, çocukların terör suçlusu olarak yargılanmaması ve Terörle Mücadele Yasası kapsamından çıkarılmasını istemişti. 2006'da yapılan değişiklikle 1518 yaş arasındaki çocuklar TMY kapsamına alınarak, örgüt üyesi gibi ceza almalarının yolu açılmıştı. Soruşturma başlatıldı Bu arada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Şubat nedeniyle DTP il binası önünde yapılan basın açıklaması ve ardından yaşanan gösteriler nedeniyle inceleme başlattı.





