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Polisten şüpheli çanta patlatılırken 'Instagram fotoğrafı çekmiyoruz' uyarısı

Fünye ile patlatılan çantadan evrak çıktı

06 Mart 2018 18:48

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir banka şubesinin yakınına bırakılan el çantası tedirginlik yarattı. Fünye ile patlatılan çantadan evrak çıktı.

Altındağ ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinin yakınındaki süs havuzunun yanına bırakılan çantayı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, hazırlıklarını yaparken, polis ekipleri ise bölgede bulunan vatandaşların uzaklaşmasını istedi.
 

'Instagram fotoğrafları çekmiyoruz'

Polis megafonla, "Kontrollü patlama olacak. Herkes çekilsin. Oyun oynamıyoruz. Instagram fotoğrafları çekmiyoruz. Herhangi bir parça gelebilir" diye anons yaptı.

Vatandaşların bölgeden uzaklaşması sonrası el çantası fünye ile patlatıldı. Çantadan evrak çıktı.

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