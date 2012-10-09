Sendika eyleminde CHP'li vekile biber gazı

Sendikal Güçbirliği Platformu'nu oluşturan Türk-İş'e bağlı bazı sendikaların üyeleri, Türk-İş Genel Merkezi önünde toplandı. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı'nı protesto eden grup, TBMM'ye yürümek isteyince polis müdahale etti. Biber gazından etkilenen CHP’li Musa Çam hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli sloganlar atan grup adına açıklama yapan Tümtis Genel Başkanı Kenan Öztürk, yarın TBMM’de görüşülecek Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu tasarısının sendikal hak ve özgürlükleri geriye götürdüğünü söyledi.

Öztürk, 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikal nedenlerle işten çıkarılanların, sendikal tazminat isteme haklarının ortadan kaldırılacağını iddia etti.

Tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda, iş kollarının birleşmesi nedeniyle 7 sektörde örgütlü sendikaların tamamının baraj altında kalacağını savunan Öztürk, Türk-İş ve Hak-İş'in ''kapalı kapılar arkasında'' tasarıya imza attıklarını ileri sürdü.

Kumlu'ya istifa çağrısı



Açıklamanın ardından oturma eylemi yapan grup, slogan atarak Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun görevinden istifa etmesini istedi.,

Grup, daha sonra Sakarya Caddesi'nde Genel Başkan Erol Ekici'nin de aralarında olduğu DİSK üyesi bir grupla buluşarak, TBMM'ye doğru yürüyüşe geçti.

Açıklamaya izin yok

Karanfil sokak üzerinden yürüyerek Akay kavşağına gelen grup, polis barikatıyla karşılaştı.

Polislerin grubun yürümesine izin verilmeyeceğini söylemesi üzerine DİSK Başkanı Ekici, TBMM önünde basın açıklaması yapmak istediklerini ifade etti.

İşçilere destek vermek için Akay kavşağına gelen CHP milletvekilleri İzzet Çetin, Musa Çam ve Süleyman Çelebi, emniyet yetkilileriyle görüşerek izin verilmesini istedi. Ancak grubun yürümesine izin verilmedi.

Vekiller hastanelik oldu

Daha sonra TBMM'ye yürümek üzere harekete geçen grupla emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında polisin sıktığı biber gazından etkilenen milletvekili Musa Çam'ı, diğer milletvekilleri Çetin ve Çelebi hastaneye kaldırdı.

Çelebi: bakana da gaz sıkacağız

Polisin biber gazı kullanmasını eleştiren Çelebi, ''İçişleri Bakanı'na ileteceğiz, gazı ona da sıkacağız. Kendisi, gaz faydalı diyor'' dedi.