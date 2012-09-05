Polisten savunma: Kafasını telsize çarptı

Ankara’da bir çift, karşıdan karşıya geçerken kendilerine çarpan polislerin daha sonra biber gazı sıkıp, telsizle vurduklarını iddia etti. Polisler ise kendilerini "Kafasını telsize çarptı" diye savundu.



Evrim ve Banu Lüleci çifti, Ankara Kızılay Mithat Paşa Caddesi’nde bulunan köprünün altından karşıya geçmek istedi.

O sırada geri geri gelen polis otomobili, önce Evrim Lüleci’ye daha sonra 5 aylık hamile eşi Banu Lüleci’ye çarptı.

Evrim Lüleci, otomobilin arka camına eliyle vurarak, uyarıda bulundu. Otomobil geri geri gelmeye devam edince Lüleci, bu defa yan cama eliyle vurdu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, araçtan inen polislerden A.D., “Devletin malına niye zarar veriyorsun?” diyerek Evrim Lüleci ile tartıştı.

Polisten kaçarak bir GSM bayiine sığındığını ifade eden Evrim Lüleci, ''Tartışırken birber gazı sıktı. Kaçarak orada bulunan GSM bayiine girdim. Burada yüzümü yıkadım. Gözüm açıldıktan sonra polis yine yanıma geldi. Beni polis otomobiline bindirirlerken, A.D. adlı polis, diğerinin yanından kurtuldu. Yanıma gelerek, başıma birkaç kez telsizle vurdu. A.D. şahitlik yapmak isteyenleri korkutarak, Çankaya Polis Merkezi’ne gelmelerini engelledi’’ diye konuştu.



'Eşim hamile hastaneye götürün'



Polislere hamile eşinin hastaneye gitmesi gerektiğini söyleyen Lüleci, ''Eşim otomobilin önündeydi, 5 dakika bekledik. Eşimin hamile olduğunu, hastaneye götürmelerini söyledim. Polis memuru A.D. ‘Seni hastaneye götürmeyeceğim, nezarete bir gidelim, seninle görüşeceğiz’ dedi. Merkeze gittiğimizde, eşim fenalaştı. Tesadüfen bizi gören rütbeli bir karakol amiri polislere ‘Bunların burada ne işi var? Çabuk hastaneye gönderin’ demesi üzerine ambulansla hastaneye gönderildik” dedi.

Polis memuru A.D.’den şikâyetçi olan çiftin avukatı Hasan Canbolat, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Canbolat, polisin, “Evrim Lüleci’nin kafasını telsize çarparak yaralandığı şeklinde tutanak düzenlediğini” belirterek “Böyle bir tutanak tutulması bile suç” dedi.