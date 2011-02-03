-POLİSTEN PROTESTOCULARA YENİDEN MÜDAHALE ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Torba Yasa Tasarısı'nı protesto eden gruba, polis, biber gazı ve tazyikli suyla yeniden müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ni trafiğe kapayarak TBMM'ye yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunması üzerine eylemciler de sopa ve taşlarla karşılık verdi. Hükümet ve polis aleyhine slogan atan göstericiler, kolej istikametine çekildiler. Eylem sırasında, çevredeki vatandaşların yanı sıra CHP'li bazı milletvekilleri de gazdan etkilenirken, göstericilerden yaralananlar oldu. Göstericilerin Kolej'deki bekleyişi sürüyor.