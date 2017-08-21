Polisten özel güvenlik görevlilerine eğitim

Mustafa KANLI/GAZİNATEP, (DHA) - TÜRKİYE\'de sporda şiddetin önlenmesine yönelik başlatılan ve 81 kentteki spor müsabakalarında görev yapacak özel güvenlik görevlilerine yönelik polisler tarafından verilecek eğitimlerin ilki Gaziantep\'te başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen eğitimde özel güvenlik görevlilerine spor müsabakalarında olası olaylara müdahalede teorik bilgiler verildikten sonra pratik eğitimi yaptırıldı. Daha sonra Çevik kuvvet polisleri tarafından özel güvenlik görevlilerine; diziliş sistemi, hat kurma, çadır kurma, zincir oluşturma ve robokop elbise giyme eğitimi verildi.

Kadın özel güvenlik görevlilerinin de yer aldığı ve 1200 güvenlik görevlisine verilecek eğitimlerin 12 gün süreceği belirtildi.



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