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Polisten, ODTÜ'lü öğrencilere tazyikli su!

Ankara’da AKP Genel Merkez binasına yürüyerek üniversitelere karşı tutumu protesto etmek isteyen ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahale etti.

06 Ocak 2011 02:00

T24 - Ankara’da AKP Genel Merkez binasına yürüyerek üniversitelere karşı tutumu protesto etmek isteyen ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahale etti.

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Başkent’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü önünde toplanan öğrenciler, AKP genel merkez binasına doğru yürümek isteyince polis müdahale etti.

Polis, grubun kampüsten çıkmasını önlemek için panzerlerle yolu kapatırken öğrenciler ''Başkaldırıyoruz'' yazan suntadan kalkanlarla üniversite girişine barikat kurdu.

Bir süre barikatın arkasında bekleyen ve çeşitli sloganlar atan öğrenciler, AKP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Güvenlik güçleri, öğrencilerden dağılmalarını istedi. Bu sırada öğrenciler ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede çıktı.

Polis, yürüyüşe izin vermedi ve öğrencileri dağıtmak için tazyikli su sıktı. Öğrenciler de polise taş attı.

Rektörlükten polisin içeri görmesine yönelik bir talimat gelmedi. Eylemcilerden bir kısmı ormana dağıldı, bir kısmı da kampüse girdi.

Polis bir yandan öğrencilerin olduğu bölüme doğru gaz bombaları atıyor.

Olaylar halen devam ediyor.

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