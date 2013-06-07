Polisten 'maaşlarınız biz ödüyoruz' diyen göstericiye: Al 50 lirayı, dağılın

Adana'da, Taksim Gezi Parkı protestolarına destek vermek için bir araya gelen eylemciler, kendilerini dağılmaları konusunda uyaran polise 'Sizin maaşınızı biz veriyoruz' diye çıkıştı. Adana Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin ise cüzdanından çıkardığı 50 lirayı bağıran göstericiye uzatarak 'Benim maaşımdan senin ödediğin bu al ve dağıl' dedi.



Atatürk Parkı'nda İstanbul Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Atatürk Caddesi'nden AKP İl Binası'na yürümek istedi.

Kasım Gülek Köprüsü yakınlarında polislerle karşı karşıya gelen göstericiler polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı. Bu arada İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin grubun dağılması için eylemcilerle konuşmaya gitti.

Burada eylemciler 'Sizin maaşınızı biz veriyoruz' diye bağırınca, İsmail Bilgin cebinden çıkardığı 50 lirayı eylemciye uzattı ve 'Benim maaşımdan senin ödediğin bu al ve dağıl' dedi. Önce parayı alan eylemci, basın mensuplarının görüntülediğini görünce parayı yere attı. Bu olayın ardından son uyarıları yapan polis'e zaman zaman taş atıldı.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan eylemciler polis tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren müdahale sonrası göstericiler ara sokaklara kaçarak dağıldı.