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Polisten lösemi hastası Çınar için kan bağışı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU'da, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli lösemi hastası Çınar Yılmaz (5) için başlatılan 'Çağrıma kulak ver' kampanyasına destek amacıyla kan bağışında bulundu

27 Kasım 2017 19:14

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU\'da, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli lösemi hastası Çınar Yılmaz (5) için başlatılan \'Çağrıma kulak ver\' kampanyasına destek amacıyla kan bağışında bulundu.
Fatsa\'da oturan Gürkan ve Ayşin Yılmaz çiftinin lösemi hastası oğlulları Çınar için uygun ilik bulunması amacıyla başlatılan kampanyaya destek büyüyor. İlki Tokat ve Samsun\'da düzenlenen \'Çağrıma kulak ver\' kampanyasına Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi. 15 Temmuz Özgürlük Meydanı\'nda kurulan stantta emniyet müdürlüğü görevlileri ve halk, Çınar\'a uygun iliğin bulunması için kan bağışında bulundu.

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