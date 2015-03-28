Polisten liseli öğrenciye 'gezdiğin motosiklet çalıntı' dayağı!

Bahçelievler'de, arkadaşından aldığı motosikletle gezen lise öğrencisi, motosikletin çalıntı olduğu gerekçesiyle polisler tarafından darp edildi. Okuldan çıkan arkadaşları da yardım etmek isteyince polis dayağından nasibini aldı. Vücudunda yaralar ve morluklar oluşan öğrencinin ailesi, söz konusu polislerden şikayetçi oldu.

Radikal’de yer alan habere göre, Yenibosna Necip Fazıl Lisesi’nde okuyan Yusuf Eksin (16), arkadaşından motosikletini alarak tur atmak istedi. Bir parkın yakınında durdurulan Yusuf Eksin’e motosikletin çalıntı olduğunu söyleyen yunus polisleri, öğrenciyi gözaltına almak istedi. Eksin, motosikleti arkadaşından aldığını belirterek, polisleri motosikleti aldığı arkadaşının yanına götürmek istedi. Buna rağmen yunus polisleri Eksin’e ters kelepçe vurmaya çalıştı. Omzu çıkık olan öğrenci direnince, çok sayıda polis tekmelerle ve coplarla darp etmeye başladı. Okuldan çıkan Eksin’in arkadaşları durumu izah etmek için polislere yaklaştı ancak bu kez de onların üzerine yürüyen yunuslar birkaç öğrenciyi döverek uzaklaştırdı. Daha sonra kelepçe vurdukları Eksin’i tenha bir yere götüren polisler, burada da darba devam etti. Vücudunda ciddi şekilde morluk ve yaralar oluşan öğrenci daha sonra Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

Durumdan haberdar olan Yusuf Eksin’in ailesi karakola giderek yaşananlar hakkında bilgi almak istedi. Kendilerine motosikletin sahibini karakola getirmeleri söylendi. Bunun üzerine Eksin’in motosikleti aldığı arkadaşı da karakola gelerek ifade verdi. Motosikletin kendisine ait olduğunu söylemesine rağmen, Eksin uzun süre karakolda tutuldu.

Kaval kemiğinde yaralar, bacaklarında ve omzunda morluklar oluşan Eksin’in ailesi, suçsuz yere darp edildiği gerekçesiyle söz konusu polisler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Bir tur atacaktım'

Yaşadıklarını anlatan lise öğrencisi Yusuf Eksin, “Bir tur atmak için arkadaşımdan motosikleti istedim. O da verdi. Gezerken yunus polisleri beni durdurdu. Motosikletin çalıntı olduğunu söyleyip ters kelepçe yapmak istediler. Ben de omzumun çıkık olduğunu söyleyip düz kelepçe vurmalarını istedim. Sonra bana küfrederek darp etmeye başladılar. Bacaklarıma coplarla vurup, yere yatırdılar. Başıma basarak tekmelediler. Daha sonra da bir merdiven altına götürüp orada dövdüler. Her şeyi net olarak hatırlamıyorum” dedi.

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