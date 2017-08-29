T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten kurbanlık satıcılarına 'Dolandırıcılara karşı' uyarı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'teki polis ekipleri, bayram öncesi, kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılara karşı broşürlerle uyardı

29 Ağustos 2017 14:01

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'teki polis ekipleri, bayram öncesi, kurban pazarındaki hayvan satıcılarını dolandırıcılara karşı broşürlerle uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş ve Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinin 8 kilometre dışındaki Belediye Araç Parkı\'nda kurulan kurban pazarına gitti. Kurbanlık satıcılarına broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polisler, dolandırıcıların hayvan pazarındaki kalabalıktan yararlanarak satıcılara sahte veya eksik para verebileceklerini anlattı. Dolandırıcıların sık başvurduğu \'tırnakçılık\' diye bilinen eksik para vermeyi de uygulamalı gösteren polisler, satıcılardan, aldıkları banknotları mutlaka tek tek saymalarını istedi.
Marmaris\'e 10 yıldan bu yana kurban satmak için geldiğini söyleyen Afyonkarahisarlı Mehmet İşleren, \"Şimdiye kadar burada kimse dolandırıcılık ve sahte para ile karşılaşmadı. Polis ve zabıta ekiplerinin aldıkları önlemlerle sorun yaşamadık. Bizleri bilinçlendiren polislere teşekkür ederim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHAMARMARİSEmniyet MüdürlüğüAsayişToplum Destekli Büro AmirliğiBelediye Araç ParkıKurbanlıkPolislerDolandırıcılarınMarmarisAfyonkarahisarlı MehmetPolisBizleriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24