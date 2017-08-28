Polisten kurban satıcılarına uygulamalı dolandırıcılık uyarısı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında polis ekipleri, alıcı gibi davranarak iletişime geçtiği satıcıları dolandırıcılık olaylarına karşı uygulamalı olarak bilgilendirdi.

İl merkezinde kurulan hayvan pazarında sivil polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uygulamalı olarak bilgilendirdi. Pazarda alıcı gibi dolaşan sivil polis, büyükbaş kurban satışı yapan 53 yaşındaki Ayhan Gezer’in yanına gitti. Bir büyükbaş hayvan için pazarlık yapan sivil polis, Gezer ile 5 bin liraya anlaştı. Sivil polis parayı Gezer’in yanında sayarak teslim etti. Gezer ise parayı saymadan cebine koydu. Ardından sivil polis, aldıkları kurbanı götürmek için araç almaya gideceklerini belirterek satıcının yanında ayrıldı.

SAHTE PARAYI ANLAMADI

Sivil polisler 5 dakika sonra resmi polisler ile birlikte satıcı Gezer\'in yanına döndü. Ayhan Gezer\'den parayı tekrar saymalarını istediler. Parayı sayan Gezer paranın 5 bin değil, 4 bin 700 lira olduğunu saydığında fark etti. Ancak 4 bin 700 liranın içerisinde bulunun sahte 200 lirayı ise fark etmedi. Polislerin sahte parayı göstermesiyle kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, hayvan pazarında satıcıları dolandırıcılara karşı uyardıklarını belirterek, \'\'Hayvan satışı yapan vatandaşlarımızın dolandırıcılıkla karşılaşmaması için, her hangi bir şekilde verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bir farkındalık oluşturmakla alakalı arkadaşlarımız uygulama yaptılar. Bu uygulamada satıcı kişiye hem eksik para verildi, hem de sahte para verildi. Vatandaşlarımızın bu anlamda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Şüphe arz eden durumlarda mutlaka 155 polis imdat numaralarını aramalarını istiyoruz\'\' dedi.

Ekipler daha sonra, satıcılara üzerinde \'Bayram süresince hırsızlara ve dolandırcılara karşı duyarlı olsun\' yazılı bilgilendirme broşürleri dağıttı.



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