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Polisten kumar baskını: Bingo!

Kumar oynayan 777 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 161 bin 200 TL idari para cezası uygulandı

21 Şubat 2015 10:35

Antalya'da 16 işyerine baskın düzenleyen polis, kumar oynatan 53 kişi hakkında yasal işlem yaparken, kumar oynayan 777 kişiye 161 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Polis, bir işyerine baskın sırasında 'Bingo' diyerek oyunu bitirdi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılan işyerlerinde yeniden kumar oynandığı ihbarını aldı.

DHA'nın haberine göre, zabıtayla birlikte operasyon düzenleyen polis, 'Bingo' diyerek oyunu bitirdi. Kumar oynattıkları gerekçesiyle 16 işyerinde 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bunun yanında kumar oynayan 777 kişi hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 161 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işyerlerinde yapılan aramalarda 16 adet televizyon, 17 adet tombala makinesi, 16 adet kamera, 90 bin 50 adet tombala pulu ile plastik top, 1235 adet tombala kartı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, bölgede operasyonların devam edeceğini belirtti.

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