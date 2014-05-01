Polisten kendisini eleştiren vatandaşa 5 metreden plastik mermi

Okmeydanı Hastanesi önünde gazın içerdeki hastaları ve yakınlarını etkilemesine tepki gösteren bir vatandaşa polis 5 metreden plastik mermi ateşi açtı.

1 Mayıs’ta Taksim'e gitmek üzere Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan gruplara polis gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti.

Doğan Haber Ajans’ından Mustafa Akın’ın haberine göre, kalabalık bir gösterici grubu, polisten kaçarak hastane bahçesine girdi. Bu sırada polisin gaz kapsüllerinden bazıları hastane bahçesine düştü, hastanede bulunan vatandaşlar da etkilendi. Hasta yakını olduğu sanılan bir kişi polise tepki gösterdi, hastanede bulananların müdahale ve gazdan etkilendiğini sert bir şekilde söyledi.

Çevik kuvvet arasında bulunan bir polis, plastik mermiyle bu vatandaşa 5 metre mesafeden art arda ateş etti.