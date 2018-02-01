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Polisten kaçtığı otomobil çalıntı çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçan sürücü Z

01 Şubat 2018 17:56

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçan sürücü Z.A., takip sonucu yakalanırken, otomobilin çalıntı olduğu belirlendi.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde, Bıyıklı Mahallesi\'nde yol kontrolü yaptı. Bu sırada, Söke yönünden otomobille gelen sürücü Z.A., durdurulmak istendi. Z.A., jandarmayı görünce manevra yapıp, geri dönerek, kaçmaya başladı. Jandarma, takip ettiği sürücüyü kısa sürede yakaladı. Çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Z.A., gözaltına alındı. Otomobil ise sahibi M.Ö.\'ye teslim edildi. Z.A.\'nın jandarmadaki işlemlerinin sürüdüğü belirtildi.

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