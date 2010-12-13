-POLİSTEN KAÇMAK İÇİN 5. KATTAN ATLADI İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Kartal'da, polisin yakalamaya gittiği cinayet şüphelisi, 5. kattan atladı. Hastaneye kaldırılan zanlı hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ramazan ayında Kartal'da silahla bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayının zanlısı olarak aranan Cafer Narsap'ın, Atalar Mahallesi Zeytinlik Caddesi Aktı Sokak 8 numaralı apartmanın 5. katında olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin almaya gittiği Narsap, polislerden kaçmak amacıyla 5. kat balkonundan yere atladı. Ağır yaralanan Narsap, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin, Narsap'ın evinde yaptığı aramada, bir adet hassas terazi ve bir miktar da uyuşturucu ele geçirdiği öğrenildi. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kartal Atalar Mahallesi Doğu Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde bekleyen İnanç Çiftçi'ye silahla ateş edilmiş, Çiftçi kalçasından yaralanırken seken kurşunlardan biri de kıraathanede oturan Muhittin Bingöl'ün başına isabet etmişti. Çiftçi ve Bingöl ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak Bingöl yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.