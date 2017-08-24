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Polisten kaçarken uyuşturucuyu rögara attı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde polisin denetimi sırasında kaçan 32 yaşındaki F

24 Ağustos 2017 21:40

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde polisin denetimi sırasında kaçan 32 yaşındaki F.B.\'nin üzerindeki uyuşturucuyu rögara atması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Müftü Mahallesi Demirciler Sokak’ta meydana geldi. Caddede denetim yapan polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 37 yaşındaki A.M.’yi gözaltına aldı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı öğrenilen F.B. ise polisten kaçtı. Sokak üzerinde koşarak kaçan F.B., elindeki uyuşturucuyu rögara attı. Bir süre sonra yakalanan F.B.’nin rögara attığı uyuşturucu zabıta ekipleri tarafından çıkarılarak polise teslim edildi.
Şüpheli  A.M.’nin üzerinde yapılan aramada ise 2 paket içime hazır sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. F.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen A.M., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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