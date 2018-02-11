Polisten kaçarken kaza yapan araçtan kaçak sigara çıktı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde, kontrol noktasında polisin \'Dur\' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Kaza yapıp alev alan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, içinde kaçak sigaraların bulunduğu belirlenen araçtaki yangın müdahaleyle söndürüldü.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Erciş ilçesindeki Sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Hekim Korkmazer yönetimindeki 04 D 1860 plakalı hafif ticari araç, ilçedeki Ünseli Polis Kontrol Noktası\'na yaklaşırken, polis \'Dur\' ihtarında bulundu. Sürücü Korkmazer, Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine bariyerlere çarptı. Sürücü Korkmazer, araçtan yaralı olarak çıkarırken, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç, kullanılmaz hale geldi. Yaralanan Korkmazer, Erciş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise yanan aracın içinde kaçak sigara paketlerinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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