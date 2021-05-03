Polisten kaçarken kayalıkta mahsur kalan genç 6 saat sonra kurtarıldı; ceza yedi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 4 arkadaşıyla yüzmeye giden Samet Ç. (23), polisi görünce Uludağ'ın eteklerindeki kayalıklara kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra kayalıktan inemeyince yardım isteyen Samet Ç., 6 saatlik mücadelenin ardından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Samet Ç. ile ona yardım etmeye çalışan Savaş S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Olay saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi Gökdere Suyu dere yatağında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 29 Nisan’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, 4 arkadaşıyla birlikte Uludağ’ın eteğindeki dereye yüzmeye giden Samet Ç., devriye gezen polis ekiplerini görünce, ceza yememek için Uludağ’ın eteklerindeki kayalıklara doğru kaçtı.

"Çok susamış ve bayılmak üzereydi"

AFAD ve Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan Samet Ç.'ye 6 saatlik bir çalışma sonucu ulaşabildi. AFAD ekiplerinin arkadaşının yanına ulaştığını gören Savaş S. ise aşağıya inip arkadaşını bekledi. Arkadaşına moral vermek için kayalıklara çıktığını belirten Savaş S., "Arkadaşım buraya yüzmeye gelmiş. Polis ekiplerini görünce ceza kesmelerinden korkmuş ve dağa doğru tırmanmış. O sırada aşağı inemeyince beni arayıp yardım istedi. Ben de telefon üzerine arabamla buraya geldim. Polisi arayıp bilgi verdim. Seslendim cevap verdi. Sesini duydum ben de o yüzden yanına çıktım. Ben orada mahsur kalmadım. Ona destek olmak için moral vermek için yanına çıktım. Çok susamış ve bayılmak üzere olduğunu söylüyordu. Şu an durumu iyi” dedi.

Yaklaşık 6 saat boyunca kayalıklarda mahsur kalan Samet Ç., ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Samet Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çalışkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Arama kurtarma ekiplerinin halat yardımıyla istasyon kurup mahsur kalan Samet Ç.'yi kurtarmaya çalıştığı anlar, dronla havadan görüntülendi.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan gençlere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan, toplamda 6 bin 300 lira ceza kesildi.